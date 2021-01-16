Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.В источнике
Петербургский дневник
Вести Татарстан
ПРАЙМ
Live24
Народные новости
Невские Новости
Труд
Цензуры.Нет
Актуальные Новости
Smolnarod.ru
Вечерняя Москва
Gazeta.SPb
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
URA.Ru
ФедералПресс
АМИТЕЛ
News.ru
Страна Советов on-line
Экономика сегодня
ПолитРоссия
Lenta.ru
РИА Новости
ФАН
Deita.ru
Радио Sputnik
АБН
Регион online
LentaChel.ru
Газета.Ru
С чего всё началось
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
Радио Sputnikвчера в 20:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

URA.Ru16:16
ФАН

Цена на ряд продуктов может снизиться в России в январе

ФАН18:07
News.ru

Экономист назвал продукты, которые подешевеют в январе

News.ru17:30
ПРАЙМ

Экономист назвал товары, которые подешевеют в январе

ПРАЙМ21:05
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

Lenta.ruвчера в 15:34
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

РИА Новостивчера в 12:08
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Радио Sputnikвчера в 20:00