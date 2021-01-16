В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.

С чего всё началось Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж. Радио Sputnik вчера в 20:00