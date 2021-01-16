Участники штурма Капитолия во время утверждения результатов выборов президента США планировали «схватить и убить выборных должностных лиц», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление федеральных прокуроров.
Напомним, 16 января специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.
Эксперт отметил, что палубная авиация американских авианосцев может наносить удары большими группами авиации на удалении не более 700 километров, поэтому для удара по важным объектам в глубине России он должна приблизиться к российскому побережью на расстоянии 450-500 километров.