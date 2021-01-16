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Lenta.ru
Lenta.ru 

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.В источнике
Невские Новости
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Lenta.ru
РИА Новости
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Экономист перечислил продукты, цены на которые «упадут» в январе

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Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

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