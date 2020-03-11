Экономика
РИА НовостиАмериканский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Национальная служба новостей02:29
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