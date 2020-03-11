с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года.

Политика Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.

Авто В России обновят кроссовер Mitsubishi Outlander В России обновят японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Выпуск автомобиля 2020 модельного года уже начался на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Футбол У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил, что защитнику команды Даниэле Ругани диагностировали коронавирус.

Политика Козак сообщил о новом механизме урегулирования в Донбассе Минск, 12 марта 2020, 03:46 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе уже 25 марта может предложить новый механизм для диалога сторон конфликта на юго-востоке Украины, сообщил 11 марта журналистам заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.