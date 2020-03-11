с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Экономика Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

Наука Открыт новый вид глубоководных рыб Научные специалисты сообщили, что в ходе проведенного недавно исследования им удалось открыть новый вид глубоководных рыб.

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.

Культура Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Политика США запретят въезд из Европы из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

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Политика Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.