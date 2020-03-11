Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Политика Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос» Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.

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Общество За три года в Якутии построят почти 20 школ Москва, 12 марта 2020, 03:08 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы создания новых учебных мест в школах республики и дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Общество В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.

Футбол У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.

Космос Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.

Общество Индия приостановила действие всех туристических виз Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

Технологии Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.

Наука В Сибири изучают ископаемых ракообразных кембрийского периода Ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН исследуют останки ракообразных, населявших планету около 400 млн лет назад.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.