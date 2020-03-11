Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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