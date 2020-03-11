с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Шоу-бизнес Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.

Энергетика Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти В результате объявления коронавируса пандемией может произойти дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли, заявил бывший министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

Политика Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.

Экономика «Новотранс» создаст в Кузбассе промышленно-энергетический комплекс Правительство Кузбасса и АО ХК "Новотранс" заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, предусматривающее создание в городе Прокопьевске Кемеровской области крупного промышленно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба "Новотранса".

Политика Козак сообщил о новом механизме урегулирования в Донбассе Минск, 12 марта 2020, 03:46 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе уже 25 марта может предложить новый механизм для диалога сторон конфликта на юго-востоке Украины, сообщил 11 марта журналистам заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Гаджеты Показан новый «Проводник» из Windows 10X Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.

Общество Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.