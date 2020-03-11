Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.
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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

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При нынешней ситуации цены на автомобили могут подскочить на 2–8%, несмотря на общее падение спроса.
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Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
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Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.
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