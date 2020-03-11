с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Общество Россиянам рассказали о выборе градусника Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования.

Происшествия В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.

Футбол Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, из-за которого были приостановлены многие футбольные турниры.

Политика Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.

Общество США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.

Политика Киев ограничит пассажирское авиасообщение с 17 марта Из-за ситуации с коронавирусом Украина полностью прекратит авиасообщение с 17 марта, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5% Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.

Общество Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил порядок карантина в школах "Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.

Общество Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

Гаджеты Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Здоровье В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России "55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.

Политика Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.