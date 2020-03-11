Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
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