Экономика
REGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газета11 марта в 17:41
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Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе
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