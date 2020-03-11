с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

Происшествия Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.

Кино Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Футбол Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.