Экономика
Газета.RuЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent. Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газета11 марта в 17:41
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Национальная служба новостейвчера в 02:29
Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе
Взгляд.ру11 марта в 10:57
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