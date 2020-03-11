Экономика
REGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газета11 марта в 17:41
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Национальная служба новостейвчера в 02:29
Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе
Взгляд.ру11 марта в 10:57
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Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Происшествия
Два муниципальных автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов произошло на улице Ленина в районе областной библиотеки около 18:30 в Южно-Сахалинске.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы
Руководство УЕФА приняло решение на некоторое время приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Происшествия
В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину
Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
Общество
Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Игры
NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Общество
«Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома
Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Футбол
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Футбол
Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности
Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.