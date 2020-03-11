Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Российская газета11 марта в 17:41

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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»

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В США предсказали новый мировой экономический кризис

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Коломбо предупредил о грядущей экономической катастрофе

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Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

Взгляд.ру11 марта в 10:57

Экономист оценил вероятность начала мирового финансового кризиса

Rambler News Serviceвчера в 10:03
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Общество

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Два муниципальных автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов произошло на улице Ленина в районе областной библиотеки около 18:30 в Южно-Сахалинске.
Сахалин.Инфо 03:46
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Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Руководство УЕФА приняло решение на некоторое время приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.
LiveResult.Ru 07:07
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.
ТАСС 09:08
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Здоровье

В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус

Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Агентство Телеграф 10:56
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Происшествия

В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину

Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
REGNUM 06:02
Общество

Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны.
Интерфакс 13:08
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Российская газета 18:26
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Игры

NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год

3DNews 14:07
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
РБК 13:02
Общество

«Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома

Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.
Rambler News Service 06:48
Здоровье

Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
РЕН ТВ 11 марта в 07:01
Футбол

Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Матч ТВ 18:12
Футбол

Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф

Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
LiveSport.ru 16:33
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru 17:03
Футбол

Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.
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Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Игры

Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках

REGNUM 13:07
Шоу-бизнес

Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности

Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Вечерняя Москва 15:22
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
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