с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Происшествия Два муниципальных автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске Дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов произошло на улице Ленина в районе областной библиотеки около 18:30 в Южно-Сахалинске.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 "За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.

Общество Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).

Общество «Яндекс» рекомендовал сотрудникам работать из дома Как подчеркивается в направленном сотрудникам письме, режим удалённой работы на данный момент вводится на одну неделю, он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна.