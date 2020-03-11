Экономика
REGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газета11 марта в 17:41
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Национальная служба новостейвчера в 02:29
Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе
Взгляд.ру11 марта в 10:57
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Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Космос
Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Политика
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Футбол
Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ
Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Музыка
Би-2 сыграет бесплатный онлайн-концерт
Группа «Би-2» компенсирует отменённые европейские концерты бесплатным онлайн-выступлением.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
В Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса
Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
Общество
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
44-летняя супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо больна коронавирусом: 44-летняя Софи Грегуар-Трюдо заразилась вирусом COVID-19 после возвращения из Великобритании.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Футбол
Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Армия и оружие
Российские силы ПВО не допустили за неделю нарушения границ России
Российские силы противовоздушной обороны не допустили за прошедшую неделю нарушения государственной границы РФ иностранными летательными аппаратами.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее
Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Игры
Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony
Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).