с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Политика Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.

Футбол Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Единоборства Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Общество Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.

Технологии Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10 Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.

Культура Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.