Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

Lenta.ru11 марта в 10:17
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США увеличат стратегический запас нефти

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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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