с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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