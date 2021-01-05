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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года.В источнике
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Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ruвчера в 09:49
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Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Lenta.ru17:58
News.ru

Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

News.ruвчера в 11:07
Московский Комсомолец

Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице

Московский Комсомолецвчера в 12:22
Рамблер

Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир

Рамблервчера в 12:08
АБН

Экономист спрогнозировал ипотечный коллапс в России в 2021 году

АБНвчера в 11:21
МордовМедиа

Экономист спрогнозировал в текущем году ипотечный коллапс

МордовМедиавчера в 13:35
URA.Ru

Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

URA.Ruвчера в 09:49

Путин поручил к февралю проработать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам

В свою очередь член Совета Федерации Валерий Рязанский, как пишет «Лента.ру», уточнил, что индексация может быть законодательно закреплена до марта и коснуться как всех девяти миллионов работающих российских пенсионеров, так и отдельные их категории.
FreeNews-Volga4 января в 08:30

Великобритания попробует комбинированные вакцины против COVID-19

Новое руководство противоречит руководству Соединенных Штатов, где Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что вакцины COVID-19 «не взаимозаменяемы» и что «безопасность и эффективность серии смешанных продуктов не оценивались, а дозы серии должны быть дополнены одним и тем же продуктом».
ГЛАС.RUвчера в 10:55

«Тоттенхэм» оштрафовал трех футболистов за нарушение карантина

Футболисты «Тоттенхэма» Эрик Ламела, Джовани Ло Чельсо и Серхио Регилон были оштрафованы клубом за нарушение требований правительства относительно праздников в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ruвчера в 09:14