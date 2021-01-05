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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года.В источнике
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Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ruвчера в 09:49
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Комсомольская правда

Экономист предсказал кредитный кризис в 2021 году

Комсомольская правда04:25
Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Lenta.ru17:58
URA.Ru

Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

URA.Ruвчера в 09:49
Рамблер

Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир

Рамблервчера в 12:08
АБН

Экономист спрогнозировал ипотечный коллапс в России в 2021 году

АБНвчера в 11:21
News.ru

Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

News.ruвчера в 11:07
Московский Комсомолец

Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице

Московский Комсомолецвчера в 12:22

Политолог Сергей Марков прогнозирует попытку свержения Владимира Путина в сентябре

Политолог Сергей Марков полагает, что в предстоящем сентябре действующего главу российского государства могут попытаться свергнуть с должности, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Политолог Сергей Марков прогнозирует попытку свержения Владимира Путина в сентябре
Evo-rus.com04:15

«Академик Черский» прибыл к месту строительства «Северного потока — 2»

Трубоукладывающее судно "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
РИА Новости04:09

Путин утвердил создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями "Круг добра", сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru02:41

Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

Сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) поделился инфографикой, полностью раскрывающей характеристики камер всех смартфонов серии Galaxy S21. gsmarena.com На одном из изображений показаны Galaxy S21 и S21 +, которые, судя по всему, получат полностью одинаковые наборы датчиков основной камеры.
3DNewsвчера в 11:41