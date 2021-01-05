Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году
Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года.В источнике
С чего всё началось
Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс
Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице
Московский Комсомолецвчера в 12:22