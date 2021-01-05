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Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года.В источнике
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Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ruвчера в 09:49
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Экономист предсказал кредитный кризис в 2021 году

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Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

News.ruвчера в 11:07
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Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир

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АБНвчера в 11:21
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Московский Комсомолецвчера в 12:22
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Избыток водорода на белом карлике объяснили поглощением богатой водой планетезимали

Астрономы пришли к выводу, что водород, присутствующий сегодня в атмосфере GD 424, должен был аккрецироваться на него в течение последних 50–100 миллионов лет в виде богатой водой крупной планетезимали, предполагаемый состав которой согласуется как с Cl-хондритами, так и с породами основного состава Земли.
N+1вчера в 11:17