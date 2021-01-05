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Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU. По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года.В источнике
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Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ruвчера в 09:49
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АБН

Экономист спрогнозировал ипотечный коллапс в России в 2021 году

АБНвчера в 11:21
Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Lenta.ru17:58
Московский Комсомолец

Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице

Московский Комсомолецвчера в 12:22
Рамблер

Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир

Рамблервчера в 12:08
Комсомольская правда

Экономист предсказал кредитный кризис в 2021 году

Комсомольская правда04:25
News.ru

Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

News.ruвчера в 11:07
URA.Ru

Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

URA.Ruвчера в 09:49

Володин оценил заявление британского посла о борьбе России с пандемией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова посла Великобритании в Соединённых Штатах Карен Пирс, которая ранее заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции победителями.
RT на русском15:14

В ФРГ назвали условие производства российской вакцины в Европе

Российский препарат "Спутник V", предназначенный для вакцинации от коронавируса COVID-19, смогут производить в Европе только после получения сертификата Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), рассказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
Газета.Ru14:37

Фетисов оценил поражение россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира оказалась существенно слабее канадской сборной, несмотря на отсутствие игровой практики у соперника, прокомментировал поражение россиян депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Взгляд.рувчера в 10:14

Простое не всегда побеждает сложное

Крымский электрокар, опередивший свое время Немножко истории: попытки создания экипажа, приводимого в движение электродвигателем, произошли гораздо раньше создания автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), и это вполне естественно, так как нет ничего проще привода от электромотора, который конструктивно довольно прост и компактен по сравнению с паровым или ДВС.
OilCapital.ruвчера в 05:46