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Экономист предупредил о росте цен на продукты

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Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.
Национальная служба новостейвчера в 11:01
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Экономист предупредил о росте цен на продукты питания

ПРАЙМ16:22
Комсомольская правда

Эксперт предсказал рекордный рост цен на продукты

Комсомольская правдавчера в 14:15
РИА Новости

Экономист предупредил о росте цен на продукты

РИА Новостивчера в 13:20
Московский Комсомолец

Российский экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов

Московский Комсомолецвчера в 13:50
URA.Ru

Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов

URA.Ruвчера в 13:42
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Lenta.ruвчера в 14:09
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Национальная служба новостейвчера в 10:44

Томские биологи выявили рекордную концентрацию микропластика в рыбе из Томи

Отмечается, что концентрация микропластика в особях, выловленных из Томи, оказалась значительно выше, чем в других реках мира, например, в Амазонке, расположенной в Южной Америке, и крупных притоках озера Мичиган в США.
Томские биологи выявили рекордную концентрацию микропластика в рыбе из Томи
VSE42.RU22:21

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.
ТАССвчера в 10:51

Сотрудники пилорамы в Новосибирской области напали на журналистов федерального канала

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, следователи начали проверять обстоятельства произошедшего в районе села Каменка по признакам преступления по части третьей статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Телеканал 360°вчера в 09:02

Подсчитана стоимость салата «Оливье» в 2020 году

Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова.
Газета.Ru20:31

Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2022 года санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования.
Коммерсантъвчера в 13:48

Сборная России узнала соперников в отборе на ЧМ-2022 в Катаре

Алексей Филиппов / РИА "Новости" Завершилась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сборная России сыграет в группе H. Соперниками российской команды станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
РЕН ТВвчера в 12:55

Более 20 пациентов в Карабахе получили помощь российских военных врачей

Российские военные медики создали многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы врачей в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха, за сутки к ним обратились более 20 пациентов.
ТАСС21:06