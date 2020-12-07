Подсчитана стоимость салата «Оливье» в 2020 году

Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова.