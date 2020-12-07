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Экономист предупредил о росте цен на продукты

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Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы.В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.
Национальная служба новостейвчера в 11:01
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ПРАЙМ

Экономист предупредил о росте цен на продукты питания

ПРАЙМ16:22
Комсомольская правда

Эксперт предсказал рекордный рост цен на продукты

Комсомольская правдавчера в 14:15
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Национальная служба новостейвчера в 10:44
Газета.Ru

Экономист предсказал рекордное подорожание продуктов в мире

Газета.Ruвчера в 13:45
URA.Ru

Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов

URA.Ruвчера в 13:42
РИА Новости

Экономист предупредил о росте цен на продукты

РИА Новостивчера в 13:20
Московский Комсомолец

Российский экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов

Московский Комсомолецвчера в 13:50

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19

Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохина, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
РИА Новостивчера в 15:50

Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России

Благодаря тесному сотрудничеству с Google Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших публичную бета-версию интерфейса на базе Android 11 в сентябре 2020 г. После получения позитивной обратной связи от пользователей со всего мира официальная версия оболочки ColorOS 11 была дополнительно проработана и оптимизирована.
CNewsвчера в 06:49

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфаксвчера в 14:48

«Единая Россия» поддержала законопроект о статусе иноагента для физлиц

Совет президиума фракции «Единая Россия» одобрил законопроект о признании иностранными агентами физических лиц и общественных объединений, которые занимаются политикой при поддержке из-за рубежа.
KM.ruвчера в 09:36

Премьер Италии настаивает на том, чтобы взять деньги у Евросоюза

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.
REGNUMвчера в 14:58