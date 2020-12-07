Экономист предупредил о росте цен на продукты
Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы.В источнике
С чего всё началось
В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.
Национальная служба новостейвчера в 11:01
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Российский экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов
Московский Комсомолецвчера в 13:50