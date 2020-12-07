Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России

Благодаря тесному сотрудничеству с Google Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших публичную бета-версию интерфейса на базе Android 11 в сентябре 2020 г. После получения позитивной обратной связи от пользователей со всего мира официальная версия оболочки ColorOS 11 была дополнительно проработана и оптимизирована.