Новый Volkswagen Polo в России получил спортивный пакет

Представители пресс-службы немецкой автомобильной марки Volkswagen говорят, что если оформить заказ на пакет «Спорт» для Polo в комплектации Respect, то стоимость этого дополнительного пакета составит 85 тысяч, в то время как для комплектаций Status — 51 тысячи, а для Exclusive — 37 тысяч рублей.