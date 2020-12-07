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РИА Новости

Экономист предупредил о росте цен на продукты

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ИА Красная Весна
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Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.
Национальная служба новостей11:01
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

Национальная служба новостей10:44
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Lenta.ru14:09
Московский Комсомолец

Российский экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов

Московский Комсомолец13:50
Газета.Ru

Экономист предсказал рекордное подорожание продуктов в мире

Газета.Ru13:45
URA.Ru

Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов

URA.Ru13:42
РИА Новости

Экономист предупредил о росте цен на продукты

РИА Новости13:20
Комсомольская правда

Эксперт предсказал рекордный рост цен на продукты

Комсомольская правда14:15

Минздрав РФ предложил ограничить передвижение россиян между регионами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса показывает, что следует рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижения россиян между регионами, а также внутри них.
Южный Федеральный02:46

Аналитики заявили о «небывалых» темпах роста цен на новостройки Москвы

Цены на новостройки в Москве в 2020 г. росли более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы, на фоне увеличения предложения недвижимости, продающейся через эскроу-счета, и спроса на жилье в связи с запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, говорится в исследовании агентства недвижимости «Метриум».
Ведомости09:27

Российский истребитель перехватил над Черным морем самолеты США и Франции

Экипаж российского самолета выяснил, что к российской границы приближаются три воздушных судна — самолет-разведчик C.160G ВВС Франции, а также самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Кубань 2412:58

Армянский архиепископ отказался от поминальной службы из-за Пашиняна

От участия в поминальной службе в Гюмри в день годовщины Спитакского землетрясения отказался глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаел Аджахапян, 7 декабря сообщает Sputnik Армения.
ИА Красная Весна14:25

Дмитрий Шепелев впервые показал свою новую семью во время отдыха на Мальдивах

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни, он редко говорит о семье, а тем более показывает фотографии близких, поэтому видеозапись с Мальдивских островов, можно расценивать как редкое откровение.
Uznayvse.ru13:59

Новый Volkswagen Polo в России получил спортивный пакет

Представители пресс-службы немецкой автомобильной марки Volkswagen говорят, что если оформить заказ на пакет «Спорт» для Polo в комплектации Respect, то стоимость этого дополнительного пакета составит 85 тысяч, в то время как для комплектаций Status — 51 тысячи, а для Exclusive — 37 тысяч рублей.
Про Кроссоверы08:49

Музей истории космонавтики реализует проект «Рукопожатие в космосе»

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского реализует грантовый проект Рукопожатие в космосе в рамках Общественной Дипломатической Грантовой Программы посольства США в Москве.
Kaluga-poisk.ru4 декабря в 08:47

КС Молдавии приостановил поправки, ограничивающие полномочия президента

Конституционный суд Молдавии встал на сторону избранного президента Майи Санду и приостановил действие закона об ограничении полномочий главы государства в сфере управления спецслужбами, принятый ранее по инициативе новой правящей коалиции во главе с социалистами.
Газета.Ru13:07