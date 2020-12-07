Экономист предупредил о росте цен на продукты
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.В источнике
С чего всё началось
В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.
Национальная служба новостей11:01
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