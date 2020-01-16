Финансы

RT на русскомRT на русскомЭкономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Экономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Как указал экономист, рычаги влияния способны не допускать резких колебаний в сторону ослабления рубля. Ранее, как писала «Лента.ру», глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сделал предположение, что в обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Экономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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