Финансы
RT на русскомЭкономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как указал экономист, рычаги влияния способны не допускать резких колебаний в сторону ослабления рубля. Ранее, как писала «Лента.ру», глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сделал предположение, что в обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.RT на русском06:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм». Что об этом известно
С чего все началось В ночь со вторника на среду комментатор португальского телеканала SIC Noticias Руй Сантуш в эфире программы Tempo Extra сообщил, что нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Гаджеты
Никакого рекорда для Samsung Galaxy S20. Смартфоны получат перископную камеру с пятикратным зумом
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
Гаджеты
Характеристики камер смартфона Huawei P40 Pro раскрыты
Известно, что пользователи с нетерпением ждут выхода новинки Huawei P40 Pro. Его анонс ожидается в марте этого года в Париже.
Здоровье
Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим»
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Общество
Рыночная капитализация Alphabet достигла $1 трлн
На долю онлайн-рекламы пришлось 83,7% выручки Alphabet в III квартале 2019 г. Первой публичной компанией, чья стоимость достигла $1 трлн, стала Apple в августе 2018 г. Затем эта отметка покорилась Amazon и Місrоsоfт, и последняя в прошлом году становилась самой дорогой компании мира.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Хоккей
Дубль Ткачева помог СКА обыграть «Йокерит»
Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли финский «Йокерит».
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Наука
Назван способ убить неуязвимых тихоходок
Финансы
Международные резервы России к 10 января увеличились на $7,7 млрд
Международные резервы РФ на 10 января 2020 года составили $557,5 млрд, что на $7,7 млрд (1,4%) выше уровня на последнюю отчетную дату, сообщил Банк России.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Политика
Трамп прокомментировал начало слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало судебных слушаний по импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным
На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи
Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил о пытках и оказании психологического давления на него, а также попросил помощи у общественности.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.