Энергетика

RT на русскомRT на русскомЭкономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

2 фото
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT рост цены на нефть марки Brent выше $41 за баррель впервые с 6 марта 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

Телеканал 360°05 июня в 08:51

Стоимость нефти марки Brent впервые за 3 месяца превысила $41

Аргументы недели05 июня в 07:54

Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

RT на русском05 июня в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Российские колледжи заработают с 1 сентября

Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия 08:06
32
Общество

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

Народные новости 11:10
12
Общество

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

РИА Новости 08:41
200
Авто

Появились первые фото электрических «КамАЗов»

«КамАЗ», как и многие другие производители грузовиков, просто обязан идти в ногу со временем и думать об электрификации.
Автоновости дня 10:12
6
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека

По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:38
243
Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
10
Авто

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru вчера в 16:10
1
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Происшествия

ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранены прохожие

По данным столичного главка МВД, в результате стрельбы ранены двое прохожих.
Вести.Ru 16:45
296
Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
696
Авто

«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
271
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Милош Бикович укрылся от пандемии коронавируса в монастыре

Актер Милош Бикович решил провести период самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции у себя на Родине в Сербии.
Вечерняя Москва 09:49
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
80
Общество

Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка

Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb 18:31
28
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
27
Религия

8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой

В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Здоровье

На Амурский ГПЗ прибыл спецотряд медиков для профилактики COVID-19

Официальной задачей прибывших медицинских сотрудников является проведение витаминизации персонала, а также организация медицинских осмотров с целью выяснения состояния здоровья сотрудников АГПЗ.
ИА Красная Весна 11:44
5
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
228
Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 08:36
28
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
157
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
116
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной

У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
421
Авто

GAC планирует расширить модельную линейку в России

Китайская компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд представленных в России машин.
Somanyhorses 05 июня в 04:58
1
Шоу-бизнес

Бойфренд дочери принёс публичные извинения семье Ивана Урганта

На днях Муса вышел вместе с дочерью Ивана Урганта на митинг против расизма.
7Дней.ру 12:00
8
Экономика

Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 05 июня в 09:32
40
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Экономика

Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
1
Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
4
Экономика

Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода

Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное