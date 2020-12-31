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Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич прокомментировал возможность роста цен на хлеб в 2021 году.В источнике
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Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.
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