Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб
Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич прокомментировал возможность роста цен на хлеб в 2021 году.В источнике
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Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году
Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.
URA.Ruвчера в 01:52
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