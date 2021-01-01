В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отреагировал на совет президента Украины Владимира Зеленского перевести часы назад в Крыму и Донбассе, живущих по московскому времени, и быть вместе с Украиной.