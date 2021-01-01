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Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич прокомментировал возможность роста цен на хлеб в 2021 году.В источнике
НДН.инфо
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Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.
URA.Ru01:52
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«Жуткий рост цен»: Экономист дал неутешительный прогноз на продукты в 2021-м

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Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

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Эксперт: хлеб в России может резко подорожать

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Экономист предсказал подорожание хлеба в 2021 году

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Россиянам рассказали, стоит ли ожидать подорожания хлеба в 2021 году

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Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб

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Вероятность роста цен на хлеб в России оценили экономисты

Экономика сегодня04:45

В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отреагировал на совет президента Украины Владимира Зеленского перевести часы назад в Крыму и Донбассе, живущих по московскому времени, и быть вместе с Украиной.
В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой
Газета.Ru04:15

Самые кассовые фильмы российского кинопроката в 2020 году

1 место – "Холоп" (3,071 млрд рублей) Комедия Клима Шипенко сделала, казалось, невозможное – фильму удалось обойти спортивную экшен-драму "Движение вверх", ставшую самым кассовым российским фильмом 2018 года (2,7 млрд рублей).
Вести.Ruвчера в 02:47

Военный эксперт: к Рождеству Украина может напасть на Донбасс

Украина стягивает к своим границам бронетехнику и подразделения Сухопутных войск, что может означать только одно – ВСУ намеревается напасть на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в период новогодних праздников.
Discover2406:17