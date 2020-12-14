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Фиксация розничных и оптовых цен на сахар и подсолнечное масло в России будет действовать с 20 декабря до конца марта 2021 года, сообщает РИА Новости 14 декабря со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

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