Цены на подсолнечное масло и сахар в России будут зафиксированы до конца марта 2021 года
Фиксация розничных и оптовых цен на сахар и подсолнечное масло в России будет действовать с 20 декабря до конца марта 2021 года, сообщает РИА Новости 14 декабря со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.В источнике
С чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Решетников на совещании
у премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря.
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