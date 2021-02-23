Экономист рассказал, что вернет доллар к курсу в 30 рублей
"Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", - отметил Демура. При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда стоимость доллара составляет 73 - 77 рублей, осуществление деноминации не имеет смысла.В источнике
С чего всё началось
Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля
«Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.
Вечерняя Москва22 февраля в 07:48
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Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля
Вечерняя Москва22 февраля в 07:48