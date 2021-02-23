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Газета.Ru
Газета.Ru

Экономист рассказал, что вернет доллар к курсу в 30 рублей

"Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", - отметил Демура. При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда стоимость доллара составляет 73 - 77 рублей, осуществление деноминации не имеет смысла.В источнике
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