В качестве защитного средства от инфляции есть смысл приобретать наиболее стабильные и менее подверженные колебаниям валюты, такие, как швейцарский франк, евро, японскую иену и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Поделиться