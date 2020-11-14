Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
В качестве защитного средства от инфляции есть смысл приобретать наиболее стабильные и менее подверженные колебаниям валюты, такие, как швейцарский франк, евро, японскую иену и китайский юань, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал валюты, которыми выгодно заменить доллар
Чтобы заменить привычный россиянам доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые наиболее стабильны, менее подвержены волатильности.
ПРАЙМ19:04
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