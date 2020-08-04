Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Будут дорожать такие активы, как золото.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.
Комсомольская правдавчера в 18:48
Подробнее о событии
Южный Федеральный

Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью

Южный Федеральныйвчера в 23:33
VSE42.RU

Экономист из РФ посоветовал гражданам вложиться в золото и криптовалюту

VSE42.RUвчера в 01:00
ФедералПресс

Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту

ФедералПрессвчера в 00:13
RT на русском

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русскомвчера в 07:34
News.ru

Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

News.ruвчера в 21:07
URA.Ru

Экономист объяснил, куда россиянам выгоднее вложить деньги осенью

URA.Ruвчера в 20:25
Комсомольская правда

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Комсомольская правдавчера в 18:48

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 14:48
15

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
283

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа

Всего по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб. Россия будет поставлять отечественный препарат "Авифавир" для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки.
РБК00:40
1

В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия00:05
6

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
911

В Твери будет реализован проект, победивший на форуме «Таврида»

Губернатор Игорь Руденя не раз отмечал, что приветствует все начинания молодежи Верхневолжья, которые вносят позитивные изменения в жизнь региона и считает одной из важнейших задач правительства сделать все для того, чтобы молодые таланты оставались в Тверской области, реализуя свои таланты.
Вся Тверь00:24

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
163

Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Веснавчера в 03:44
5,7K

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ18:35
6