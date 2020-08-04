Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

Комсомольская правда 6

Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Будут дорожать такие активы, как золото.