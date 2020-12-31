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Экономист рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году

Экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал о факторах влияния на рубль в 2021 году. «Есть три фактора, исходя из которых надо смотреть, что будет с курсом: цены на нефть, санкции и состояние экономики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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Экономист назвал факторы, которые могут обрушить рубль. Прогноз на 2021 год

«С приходом к власти администрации [президента США Джо] Байдена санкционное давление усилится», — уверен экономист. По его словам, стоимость рубля будет снижаться из-за ослабления российской экономики. Николаев считает, что среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 80 рублей.
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