Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНазваны товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU.
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Экономист рассказал, как скажется понижение курса рубля на россиянах

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Какие товары подорожают после обвала рубля в первую очередь

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Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

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Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая

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Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском 08 марта в 07:11
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Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
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Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

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В госдуму внесли поправку о снятии ограничений на число президентских сроков.
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Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
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Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Актуальные Новости 04:43
Футбол

Агент Райола сравнил ФИФА с коммунистическим диктатором

Знаменитый агент Мино Райола раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА), заявив, что он совместно с рядом коллег будет добиваться создания новой альтернативной организации, которая не станет подчиняться ФИФА и будет сама регулировать систему трансферов в мировом футболе.
ProstoProSport 04:31
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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
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Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

Пропавший ивановский школьник найден мертвым

Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
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Dark Horse выпустит объёмный артбук Ghost of Tsushima

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У Call of Duty: Warzone и Modern Warfare будет общий боевой пропуск

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Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупкам Турцией С-400

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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Американские ученые выяснили средний инкубационный период коронавируса

Среднее время инкубации нового коронавируса SARS-CoV-2 составляет 5,1 дня. Симптомы проявляются у 97,5 % заболевших в течение 11,5 дней.
Известия 08:04
Политика

В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 05:24
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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Общество

Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля

Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Мослента 06:14
Наука

Предложено новое соединение для хранения данных

Российские ученые сделали заявление, что они смогли получить новое химическое соединение для хранения информации.
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В Кремле подтвердили, что Трамп не приедет на День Победы в Москву

В Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Газета.Ru 08:33
Спорт

Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом

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Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
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Дочь Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы

Напомним, что родные Заворотнюк не сделали ни одного официального заявления о ее состоянии, хотя первые неутешительные новости о здоровье актрисы и возможном тяжелом онкологическом диагнозе стали появляться в СМИ еще летом 2019 года.
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
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В банках Сочи доллар продают за не менее 75 рублей

В банках Сочи курс доллара во вторник составил чуть более 75 рублей.
Sochinews 05:55
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