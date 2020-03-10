Экономика

ИзвестияИзвестияЭкономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь подорожать могут автомобили и импортная техника. Об этом сообщил экономист Константин Селянин.
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Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

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Экономист рассказал, как скажется понижение курса рубля на россиянах

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В РФ ожидается скачок цен на продовольственные товары и удорожание кредитов

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Какие товары подорожают после обвала рубля в первую очередь

URA.Ru05:28

Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая

Народные новостивчера в 12:16
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
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10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Русская Планета 09:17
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
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Армия и оружие

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ToDay News Ufa 11:20
Армия и оружие

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Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Газета.Ru 13:54
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Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве.
RT на русском 14:48
Финансы

Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Игры

Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии

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Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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Общество

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Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
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Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков

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Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
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Решена загадка расширения Вселенной

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Правительство Италии распространило карантинные меры на всю территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
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В исследовании сообщается, что такая уникальная способность появляется в этом возрасте из-за созревания определенной сети нейронов мозга, которая делает это возможным.
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
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