Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

Москва, 25 сентября 2020, 07:36 — REGNUM Геополитические и санкционные риски, усиление которых наблюдается в последние время, могут негативно отразиться на курсе рубля, заявил экономист Нарек Авакян. По его словам, российская валюта может существенно ослабнуть и дойти до курса 100 рублей за доллар.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
Подробнее о событии
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
Рамблер

Рубль рухнет через месяц: эксперт предсказал доллар по 100 рублей

Рамблер02:35
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36

Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов
РБК05:18
101

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известиявчера в 23:05
130

Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
276

Белая назвала ложью показания Косаревой об убийстве младенца

Виталий Невар / Новый Калининград Обвиняемая по делу о гибели младенца в роддоме № 4 Елена Белая назвала показания своей бывшей подчиненной Татьяны Косаревой против нее "гнусной ложью", передает в пятницу, 25 сентября, из зала суда корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru06:03
5

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
333

Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, в последнее время кнопочные телефоны, даже несмотря на меньшую технологичность, набирают утраченную популярность.
Вечерний курьервчера в 06:11
120