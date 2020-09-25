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REGNUM
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

Москва, 25 сентября 2020, 07:36 — REGNUM Геополитические и санкционные риски, усиление которых наблюдается в последние время, могут негативно отразиться на курсе рубля, заявил экономист Нарек Авакян. По его словам, российская валюта может существенно ослабнуть и дойти до курса 100 рублей за доллар.В источнике
С чего всё началось
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Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57
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Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

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Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

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Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
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Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
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Экономист оценил перспективы курса рубля

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Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
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Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новости06:16
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Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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