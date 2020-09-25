Москва, 25 сентября 2020, 07:36 — REGNUM Геополитические и санкционные риски, усиление которых наблюдается в последние время, могут негативно отразиться на курсе рубля, заявил экономист Нарек Авакян. По его словам, российская валюта может существенно ослабнуть и дойти до курса 100 рублей за доллар.

С чего всё началось Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян. URA.Ru вчера в 12:57