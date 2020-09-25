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REGNUM
REGNUM 

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

Москва, 25 сентября 2020, 07:36 — REGNUM Геополитические и санкционные риски, усиление которых наблюдается в последние время, могут негативно отразиться на курсе рубля, заявил экономист Нарек Авакян. По его словам, российская валюта может существенно ослабнуть и дойти до курса 100 рублей за доллар.В источнике
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Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рубль рухнет через месяц: эксперт предсказал доллар по 100 рублей

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Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

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Рубль рухнет через месяц - эксперт

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Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

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Экономист оценил перспективы курса рубля

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Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

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Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России
РИА Новости04:33
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Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
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Тревожная сирена оказалась похожа на волчий вой

Интересно, что и волки, похоже, воспринимают сходство этих сигналов с голосами сородичей: часто сообщается, что звук сирены может спровоцировать ответный волчий (а также собачий) вой.
N+122 сентября в 13:48

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14
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