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Подмосковье Сегодня
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Крупные мировые банки прогнозируют резкое падение доллара в будущем году. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт». Как считает экономист Стивен Роуч, обесценивание американской валюты произойдет на треть.В источнике
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RT на русском

Эксперт оценил перспективы золота как международной валюты

RT на русскомвчера в 09:47
Подмосковье Сегодня

Экономист рассказал о судьбе американского доллара

Подмосковье Сегоднявчера в 09:26
Южный Федеральный

Экономист Колташев рассказал, когда обрушится доллар и что за этим последует

Южный Федеральныйвчера в 04:57
Planet Today

Экономист Колташов назвал международную валюту, которая заменит доллара после его краха

Planet Todayвчера в 08:25
Политическая Экспертиза

Экономист Колташов назвал будущую международную валюту после краха доллара

Политическая Экспертизавчера в 05:23

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли

Ровно 20 лет назад, 8 августа 2000 года, в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.
Lenta.ru17:01
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Индийские космонавты продолжат подготовку в России до 2021 года

Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 8 августа 2020, 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года.
REGNUM02:01

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное деловчера в 04:54
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