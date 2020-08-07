Экономист рассказал о судьбе американского доллара
Крупные мировые банки прогнозируют резкое падение доллара в будущем году. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт». Как считает экономист Стивен Роуч, обесценивание американской валюты произойдет на треть.В источнике
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