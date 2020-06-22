Экономика
Evo-rus.comЭкономист рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость
Экономист рассказал жителям России, как накопить на безбедную старость. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ruвчера в 12:40
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Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии
Слово и Деловчера в 16:40
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Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью
Россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками - Голикова.
ТАСС 08:30
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Гаджеты
В процессорах AMD обнаружена новая уязвимость
Новая уязвимость обнаружена в процессорах AMD, сообщается 17 июня на сайте компании.
ИА Красная Весна 19 июня в 15:14
Экономика
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 09:42
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Политика
Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
Общество
Татарстан выходит на второй этап снятия ограничений
Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Менделеевские новости 04:34
Общество
У министра культуры требуют отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Независимая газета вчера в 12:35
Происшествия
В Якутии возбудили уголовное дело после утечки топлива
РИА Новости 07:01
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Биатлон
На пост главы СБР выдвинут Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поборется за пост главы Союза биатлонистов России. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Происшествия
Сотрудники станции переливания крови в Тюмени заразились коронавирусом
Тюмень, 22 июня 2020, 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:42
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Здоровье
59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1399 случаев коронавируса.
Телепорт 05:05
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Наука
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 29 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил все ограничения, связанные с распространением коронавируса, еще на неделю – до 29 июня.
Вечерние Ведомости 08:37
Экономика
«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Экономика
ЦБ отказался от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, сказал руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
Ведомости 03:16
Гаджеты
Xiaomi выпустит мышь с голосовым управлением
Ранее компания уже выпускала клавиатуру с возможностью голосового ввода информации. Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять.
NewInform вчера в 05:35
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31