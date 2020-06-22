Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.

с чего всё началось

Экономист рассказал жителям России, как накопить на безбедную старость. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Экономист рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость

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