Экономика

АБНАБНЭкономист рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость

Пенсионные накопления для россиян остаются актаульными еще и потому, что в условиях дефицитного бюджета через несколько лет могут возникнуть проблемы с пенсионной системой. Одним из способов накоплений экономист Константин Юрченко называет НПФ.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

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Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Народные новостивчера в 16:25

Названы способы накопить на безбедную старость

Lenta.ruвчера в 20:36

Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

ФАНвчера в 17:28

Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии

Слово и Деловчера в 16:40

Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

URA.Ruвчера в 12:40
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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Политика

Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий

Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
РБК 05:14
10
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
10
Политика

Путин приехал в главный храм Минобороны

Президент России Владимир Путин посетил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил страны.
Газета.Ru 05:41
1,4K
Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки - 183 020.
Накануне.Ru 00:14
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Политика

Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов

Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.
Евразия Daily 02:56
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Политика

Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру вчера в 08:16
4,5K
Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

ТАСС 06:18
11
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Происшествия

Более 20 человек задержаны после рейда полиции по барам на Рубинштейна

В минувшие выходные после ночных рейдов правоохранительных органов совместно с сотрудниками Роспотребнадзором по увеселительным заведениям на улице Рубинштейна в Петербурге в отдел полиции был доставлен 21 правонарушитель.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:38
40
Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
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Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
12
Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета 06:02
16
Политика

Кадыров считает неуместным искать преемников Путину

В своём «Телеграмм» канале глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что на тему замены президента России говорить неуместно, так как, по его мнению, нет человека, способного в полной мере заменить Владимира Путина.
ГЛАС.RU 04:54
225
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
477
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
Интерфакс 06:34
9
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
269
Кино

Когда выйдут новые серии «Ну, погоди», рассказали в «Союзмультфильме»

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится к перезапуску культового мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 05:53
Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
4
Политика

Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России

Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что Газпром может потребовать разорвать или пересмотреть договор на транзит газа из России в случае, если конституционный суд Украины признает незаконным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза.
Взгляд.ру 06:25
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
69
Происшествия

Юношу задержали за запуск квадрокоптера у здания ФСБ в Москве

В Москве задержали девятнадцатилетнего тренера по гольфу, который запускал квадрокоптер у здания ФСБ в столице.
Газета.Ru 06:11
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