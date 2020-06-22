Экономика
АБНЭкономист рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость
Пенсионные накопления для россиян остаются актаульными еще и потому, что в условиях дефицитного бюджета через несколько лет могут возникнуть проблемы с пенсионной системой. Одним из способов накоплений экономист Константин Юрченко называет НПФ.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ruвчера в 12:40
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Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии
Слово и Деловчера в 16:40
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