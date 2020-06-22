Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.

с чего всё началось

Пенсионные накопления для россиян остаются актаульными еще и потому, что в условиях дефицитного бюджета через несколько лет могут возникнуть проблемы с пенсионной системой. Одним из способов накоплений экономист Константин Юрченко называет НПФ.

Экономист рассказал россиянам, как накопить на безбедную старость

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