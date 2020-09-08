Финансы
ИзвестияЭкономист рекомендовал хранить деньги в разной валюте
27 августа сообщалось, что российские банки заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.
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с чего всё началось
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.РИА Новости07 сентября в 23:05
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Политика
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
B Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии сообщили o задержании члена координационного совета (КС) оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу c Украиной.
Известия вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Ольга Орлова удивила фанатов фото в откровенном купальнике
Ольга Орлова удивила поклонников снимком, для которого позирует в откровенном купальнике.
Дни24 вчера в 06:28
Гаджеты
Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S
В основу лег NVMe SSD на архитектуре Xbox Velocity, который должен обеспечивать быструю загрузку системы и игр.
Evo-rus.com 01:39
Общество
В «Открытой России» и «МБХ Медиа» сообщили об обысках
В редакции «МБХ Медиа» и офисе «Открытой России» в Москве проходят обыски, об этом сообщает само издание и организация в своем Telegram-канале.
РБК 01:39
Происшествия
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Газета.Ru вчера в 11:40
Политика
Посол ФРГ вызван в МИД России из-за дела Навального
Посла Германии вызвали в МИД России в связи с ситуацией вокруг дела Навального.
Дума ТВ вчера в 08:38
Футбол
Романцев похвалил «Спартак» за подписание Александра Соболева
ProstoProSport 00:58
Общество
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru вчера в 15:33
Футбол
Белоруссия обыграла Казахстан благодаря голу Лисаковича
После двух игр в Лиге Наций Казахстан и Белоруссия имеют по три очка. Команды делят первое место в таблице группы.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 05:31
Экономика
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
Политика
В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2
Во вторник, 8 сентября, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство второй ветки газопровода, Мануэла Швезиг заявила, что экономические интересы Соединенных Штатов Америки играют важную роль в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2".
Капитал страны вчера в 11:55
Политика
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 22:11
Авто
НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо
Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ вчера в 22:49
Политика
Более 40% россиян не хотят объединения России и Белоруссии
Свыше 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, но необходимо поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru вчера в 21:10
Политика
Лукашенко раскрыл детали задержания российских граждан в Белоруссии
Президент Белоруссии не выдал бы задержанных граждан России Киеву, 8 сентября заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
ИА Красная Весна вчера в 14:53
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на международный аэропорт в Саудовской Аравии
По последним данным, хуситы осуществили обстрел района расположения международного аэропорта Абха.
Военное обозрение 00:50
Технологии
В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
Как сообщают ряд СМИ, «текстовая бомба» способна удалить все данные из WhatsApp. Есть один способ восстановления работы приложения.
Лезги газет вчера в 16:22
Наука
Ученые сомневаются в достоверности данных о российской вакцине от коронавируса
Группа из 19 ученых опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Армия и оружие
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок «Калина» и «Хаски»
Ранее о старте разработок неоднократно заявляли авторы проектов ЦКБ "Малахит" и ЦКБ МТ "Рубин".
РИА Новости вчера в 20:08
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 15:17
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Общество
Суд приговорил Андрея Жукова к 12,5 годам колонии за госизмену
Двенадцать с половиной лет получил по решению Мосгорсуда капитан в запасе Андрей Жуков. Мужчину признали виновным в государственной измене.
Zeir.ru - социальные новости вчера в 08:54
Происшествия
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Двое фигурантов уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в Москве признали вину и заключили сделку со следствием, сообщил их адвокат Игорь Трунов.
RT на русском 00:58
Политика
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Белоруссия сможет поставлять через российские порты порядка 3–4 млн т. нефтепродуктов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Вести.Ru 07 сентября в 11:33
Происшествия
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
Ведомости вчера в 12:43
Хоккей
«Даллас» заменил Худобина после второго периода
«Даллас» после второго периода второго матча финала конференции против «Вегаса» сменил вратаря.
Спорт-Экспресс вчера в 22:36
Экономика
Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 10:32
Футбол
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Нападающий Криштиану Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии, сообщает официальный Twitter Лиги наций.
Газета.Ru вчера в 18:05
Экономика
Кабмин России рассмотрит выделение 800 млрд рублей на микроэлектронику
Согласно плану, через четыре года объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет 20,4 млрд рублей, а к 2030 году — уже 48,8 млрд.
Экономика сегодня 07 сентября в 11:56