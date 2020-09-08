Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

с чего всё началось

27 августа сообщалось, что российские банки заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.

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