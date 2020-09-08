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REGNUM
REGNUM

Экономист рекомендует хранить сбережения не в валютах

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что самой лучшей и надежной валютой для сбережений является швейцарский франк.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
Подробнее о событии
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Национальная служба новостей

Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Национальная служба новостей06:26
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°09:00
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
360

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ruвчера в 14:40
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БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
5

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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