Экономист рекомендует хранить сбережения не в валютах
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Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что самой лучшей и надежной валютой для сбережений является швейцарский франк.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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