Lenta.ruЭкономист считает, что приостановившие деятельность в России компании вернутся к летуИностранные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, могут начать возвращаться в страну к лету.ПрофильЗаместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.Lenta.ru«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — сказал он.Телеканал 360°Миловидов указывает на то, что ушедшие с российского рынка компании начали терять деньги.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт рассказал, когда зарубежные компании начнут возвращаться в РоссиюПрофиль01:39Названы сроки возвращения западных компаний в РоссиюВзгляд.ру01:29Экономист считает, что приостановившие деятельность в России компании вернутся к летуLenta.ru01:33Экономист рассказал, когда иностранные компании вернутся в РоссиюМосковский Комсомолец01:33Назван срок возвращения западных компаний в РоссиюОбщественная служба новостей01:12Эксперт Миловидов: западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, опасаясь потери рынкаПРАЙМ01:03Показать ещёОценить179Поделиться