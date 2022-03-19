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Экономист считает, что приостановившие деятельность в России компании вернутся к лету

Иностранные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, могут начать возвращаться в страну к лету.
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Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.
Lenta.ru
«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — сказал он.
Телеканал 360°
Миловидов указывает на то, что ушедшие с российского рынка компании начали терять деньги.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда зарубежные компании начнут возвращаться в Россию
Профиль01:39
Названы сроки возвращения западных компаний в Россию
Взгляд.ру01:29
Экономист считает, что приостановившие деятельность в России компании вернутся к лету
Lenta.ru01:33
Экономист рассказал, когда иностранные компании вернутся в Россию
Московский Комсомолец01:33
Назван срок возвращения западных компаний в Россию
Общественная служба новостей01:12
Эксперт Миловидов: западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, опасаясь потери рынка
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