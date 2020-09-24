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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Утро.ru

Рубль рухнет через месяц - эксперт

Утро.ruвчера в 15:09
Рамблер

Рубль рухнет через месяц: эксперт предсказал доллар по 100 рублей

Рамблер02:35
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных с Россией

Facebook объявила об удалении трех сетей аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях, которые, как утверждают в американской компании, были созданы в России, за нарушение ее политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства, об этом сообщается на сайте Facebook.
Интерфакс03:35

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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