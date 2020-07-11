Экономика
Аргументы неделиЭкономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля. Ранее с таким предложением выступил известный аналитик.
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В стране перебор с наличными. Стоит россиянам ждать деноминацию рубля в 100 раз или нет
Маленькая Сызрань11 июля в 01:45
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Спорт
Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
REGNUM вчера в 16:41
Футбол
«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно
Vprognoze.ru 02:30
Политика
Дональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году
Напомним, в 2017 году на территорию Пуэрто-Рико, которая официально находится под владением США, обрушился разрушительный ураган, унесший жизни 3 000 человек.
VSE42.RU 03:36
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:49
Футбол
«Краснодар» ближе всех к Лиге чемпионов, в зоне вылета есть интрига
ЦСКА – 28 матчей, 47 очков "Локомотив" – ЦСКА ЦСКА – "Тамбов" "Краснодару" для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов даже не нужно будет опережать "Локомотив" по очкам – при равенстве очков "быки" окажутся выше по дополнительным показателям.
Спорт день за днем 02:07
Политика
Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет
Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
Коммерсантъ 03:34
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Политика
Крашенинников: новая Конституция проработает без поправок десятки лет
Конституция России в обновленной редакции должна проработать несколько десятилетий без внесения поправок, полагает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Дума ТВ 02:26
Политика
Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край
Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, оттуда он поедет в другие регионы Дальнего Востока.
РБК 03:40
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Шоу-бизнес
Ургант показал фанатам фото своих дочерей
«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков.
ФАН 03:35
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена
Две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена, сбили силы коалиции, возглавляемой королевством.
РЕН ТВ вчера в 19:21
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
Общество
89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек.
Kursk.com 02:52
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
Дни24 01:36
Политика
Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества
В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина опровергла слухи о конфликте с отцом
Даная Пригожина поделилась с поклонниками своим мнением по поводу слухов о ссоре с отцом.
Территория новостей 01:12