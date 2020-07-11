Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиЭкономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля. Ранее с таким предложением выступил известный аналитик.
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Нет оснований: Эксперты критично оценили идею деноминировать рубль

HotGeo11 июля в 08:40

Экономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Аргументы недели10 июля в 10:13

В стране перебор с наличными. Стоит россиянам ждать деноминацию рубля в 100 раз или нет

Маленькая Сызрань11 июля в 01:45

Эксперты оценили идею о деноминации российского рубля

REGNUM11 июля в 01:29

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

Эксперты отвергли идею деноминации рубля

Невские Новости11 июля в 05:56
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Спорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM вчера в 16:41
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Футбол

«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно

Vprognoze.ru 02:30
Политика

Дональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году

Напомним, в 2017 году на территорию Пуэрто-Рико, которая официально находится под владением США, обрушился разрушительный ураган, унесший жизни 3 000 человек.
VSE42.RU 03:36
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Анджей Дуда выигрывает во втором туре выборов президента Польши

BFM.ru 02:46
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Общество

В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:49
Футбол

«Краснодар» ближе всех к Лиге чемпионов, в зоне вылета есть интрига

ЦСКА – 28 матчей, 47 очков "Локомотив" – ЦСКА ЦСКА – "Тамбов" "Краснодару" для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов даже не нужно будет опережать "Локомотив" по очкам – при равенстве очков "быки" окажутся выше по дополнительным показателям.
Спорт день за днем 02:07
Политика

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет

Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
Коммерсантъ 03:34
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
30
Политика

Крашенинников: новая Конституция проработает без поправок десятки лет

Конституция России в обновленной редакции должна проработать несколько десятилетий без внесения поправок, полагает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Дума ТВ 02:26
5
Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, оттуда он поедет в другие регионы Дальнего Востока.
РБК 03:40
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Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
1
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Шоу-бизнес

Ургант показал фанатам фото своих дочерей

«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков.
ФАН 03:35
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Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена

Две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена, сбили силы коалиции, возглавляемой королевством.
РЕН ТВ вчера в 19:21
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
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Общество

89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки

На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек.
Kursk.com 02:52
1,3K
Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
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Общество

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1K
Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
Дни24 01:36
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Политика

Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества

В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38
1
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина опровергла слухи о конфликте с отцом

Даная Пригожина поделилась с поклонниками своим мнением по поводу слухов о ссоре с отцом.
Территория новостей 01:12
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