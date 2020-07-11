Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля. Ранее с таким предложением выступил известный аналитик.

Экономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Общество В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Футбол «Краснодар» ближе всех к Лиге чемпионов, в зоне вылета есть интрига ЦСКА – 28 матчей, 47 очков "Локомотив" – ЦСКА ЦСКА – "Тамбов" "Краснодару" для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов даже не нужно будет опережать "Локомотив" по очкам – при равенстве очков "быки" окажутся выше по дополнительным показателям.

Политика Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. 52

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 40

Политика Крашенинников: новая Конституция проработает без поправок десятки лет Конституция России в обновленной редакции должна проработать несколько десятилетий без внесения поправок, полагает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 5

Политика Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, оттуда он поедет в другие регионы Дальнего Востока. 438

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Шоу-бизнес Ургант показал фанатам фото своих дочерей «Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков. 2

Армия и оружие Аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена Две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена, сбили силы коалиции, возглавляемой королевством.

Общество 89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек. 1,3K

Общество Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. 5

Здоровье В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. 1K

Политика Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества. 1