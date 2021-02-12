Уральские ученые пожаловались на свои зарплаты

По просьбе Е1.RU уральские ученые на условиях анонимности рассказали, сколько они зарабатывают на самом деле и чего им это стоит: Александр, сотрудник УрО РАН: В УрО РАН, по крайней мере в Институте экологии растений и животных, система зарплатообразования довольно прозрачная.