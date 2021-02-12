«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырье и, как следствие, падение рубля», — сказал экономист. По курсу Банка России, на 12 февраля доллар составил 73,75 рубля, а евро — 89,43 рубля.

С чего всё началось Экономист спрогнозировал курс доллара к весне 2021 года Курс доллара в течение ближайших одного-двух месяцев, скорее всего, останется в диапазоне 73–77 рублей, рассказал «Известиям» доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в пятницу, 12 февраля. Известия вчера в 05:34