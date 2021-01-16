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РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.В источнике
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Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
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Опубликован трейлер хоррора «Страна чудес Вилли» с актером Николасом Кейджем

Выпуск на экраны "Страны чудес Вилли" запланирован уже на 12 февраля, а сейчас поклонники классических ужастиков смогут насладиться официальным трейлером, который уже опубликован на видеохостинге YouTube.
Опубликован трейлер хоррора «Страна чудес Вилли» с актером Николасом Кейджем
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