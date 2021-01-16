Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.В источнике
Вести Татарстан
Петербургский дневник
Бугульминская газета
ПРАЙМ
Парламентская газета
FBM.ru
Цензуры.Нет
Live24
Труд
Big-Rostov.ru
Вечерняя Москва
Невские Новости
Актуальные Новости
Lenta.ru
Экономика сегодня
ФедералПресс
News.ru
Smolnarod.ru
URA.Ru
ФАН
Радио Sputnik
Мир новостей
RuNews24.ru
РИА Новости
В курсе.ру
ИА Красная Весна
Народные новости
АМИТЕЛ
Страна Советов on-line
АБН
С чего всё началось
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
Радио Sputnikвчера в 20:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Экономист назвал товары, которые подешевеют в январе

ПРАЙМ21:05
ФАН

Цена на ряд продуктов может снизиться в России в январе

ФАН18:07
URA.Ru

Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

URA.Ru16:16
News.ru

Экономист назвал продукты, которые подешевеют в январе

News.ru17:30
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

Lenta.ruвчера в 15:34
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

РИА Новостивчера в 12:08
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Радио Sputnikвчера в 20:00

В 2020 году 9 из 10 проданных в Японии игровых приставок принадлежало Nintendo

Восемьдесят семь процентов от общего числа игровых приставок, проданных в Японии в 2020 году, были произведены компанией Nintendo, 15 января сообщается в годовом отчете японского правительства.
ИА Красная Весна06:51

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском13:10