Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду
После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе
Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
Радио Sputnikвчера в 20:00
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