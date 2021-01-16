Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье. В связи с этим торговцы начинают "раскачивать спрос" большими скидками. На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.В источнике
Петербургский дневник
Amur.life
Вести Татарстан
ПРАЙМ
Live24
Народные новости
Невские Новости
Труд
Бугульминская газета
Цензуры.Нет
Актуальные Новости
Smolnarod.ru
FBM.ru
Вечерняя Москва
Big-Rostov.ru
KrasnodarMedia
Парламентская газета
Gazeta.SPb
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
URA.Ru
ФедералПресс
АМИТЕЛ
News.ru
Страна Советов on-line
U74.Ru
В курсе.ру
Экономика сегодня
ПолитРоссия
Мир новостей
С чего всё началось
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
Радио Sputnik15 января в 20:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Экономист назвал товары, которые подешевеют в январе

ПРАЙМвчера в 21:05
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

РИА Новости16 января в 12:08
News.ru

Экономист назвал продукты, которые подешевеют в январе

News.ruвчера в 17:30
URA.Ru

Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

URA.Ruвчера в 16:16
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

Lenta.ru16 января в 15:34
ФАН

Цена на ряд продуктов может снизиться в России в январе

ФАНвчера в 18:07
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Радио Sputnik15 января в 20:00

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Алексея Навального задержали при въезде в Россию
Коммерсантъ16:07

МИД России напомнил советнику Байдена об уважении международного права

«Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», - написала Захарова на своей страничке в Facebook.
РИА ТВОИ Новости17:02

В Перми предложили установить 50 станций для зарядки электромобилей

Как рассказал генеральный директор Корпорации ПСС Александр Редекоп, компания представила администрации губернатора программу «электрофикации» Пермского края, по которой в Перми будет установлено 50 станций, а в Пермском крае — 100.
ИА Текст (Пермь)23:06