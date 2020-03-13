Финансы

КомпанияКомпанияВ Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:40

Подробнее о событии

Доллар снова будет стоить 61 рубль: смелый прогноз от западных финансистов

Комсомольская правда07:27

Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть

Независимая газетавчера в 15:40

Аналитик Goldman Sachs назвал сроки возврата курса доллара к ₽61

РБК03:21

Названы сроки отскока рубля

Lenta.ru02:23

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

REGNUMвчера в 21:07

Goldman Sachs прогнозирует возврат рубля после провала до 75 за доллар к отметке в 61

ПРАЙМвчера в 18:03

Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал динамику курса рубля

RT на русском03:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:16, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Экономика

Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:58
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском 09:43
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru вчера в 03:51
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Политика

Трамп сделает экстренное обращение из-за коронавируса

Ранее стало известно о том, что у лидера Бразилии Жаира Болсонару, который ранее встречался с Трампом, был предварительно выявлен коронавирус.
ФАН 12:19
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге

В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Pravda.Ru вчера в 09:18
Здоровье

Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Политика

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Утро.ru 07:11
Армия и оружие

Эрдоган не собирается соблюдать договоренность по Идлибу

Остается лишь сожалеть о сорванном договоренностью о прекращении огня наступлении сирийской армии, когда банды находились уже на грани полного разгрома и отступали к турецкой границе.
Мир новостей 09:37
Экономика

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Коммерсантъ 10:48
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Гаджеты

Состоялась официальная презентация Redmi Note 9 Pro Max

iReactor вчера в 22:19
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО 10:16
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости 11 марта в 14:43
Здоровье

Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани

В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Кубань-Информ 04:26
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:09
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что не заражен коронавирусом

ТАСС 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное