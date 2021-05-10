Экономист сравнил кризис после пандемии с кризисом 2008 года
На рынке труда показателей двухлетней давности придется ждать до 2023 года, уверен Лейн. Ранее эксперты Высшей школы экономики заявили, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются.В источнике
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