На рынке труда показателей двухлетней давности придется ждать до 2023 года, уверен Лейн. Ранее эксперты Высшей школы экономики заявили, что прогнозы о том, что в 2021 году мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются.

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